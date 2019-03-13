ندوة حول "ترشيد المياه" لطلاب مدرسة زاوية ثابت بالجيزة

نظمت اﻹدارة المركزية للتوعية واﻹرشاد المائي بوزارة الرى، ندوة عن التوعية المائية لطلاب لمدرسة زاوية ثابت الابتدائية بمحافظة الجيزة، وحثهم على رفع ثقافة الوعي المائي وعلى كيفية الحفاظ على الموارد المائية وحمايتها من اﻹسراف والتلوث والتأكيد على استراتيجية اﻷربع تاءات من تحسين نوعية المياه وترشيد استخدامها وتنميتها.



وأكدت الندوة ضرورة ترشيد الاستخدام والحفاظ على نهر النيل وفرعيه وكافة المجاري المائية في جميع أنحاء الجمهورية من التلوث والتعديات، والتأكيد على ندرة ومحدودية حصة مصر المائية وطرق الحفاظ عليها للوفاء بمتطلبات مختلف قطاعات الدولة من زراعة وصناعة وأغراض الشرب والاستخدام المجتمعي.

