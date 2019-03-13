Liverpool.. مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر لايف

يخوض فريق ليفربول، مواجهة حاسمة ضد بايرن ميونخ، على ملعب أليانز أرينا، اليوم الأربعاء 13 – 3- 2019، فى أياب دور الـ16 من دورى ابطال اوروبا.

وقال نيكو كوفاتش المدير الفني لبايرن ميونخ "لا أعتقد أن الأمر سينتهي بدون أهداف ، لكننا سنحصل على هذا النوع من الدعم في استادنا غدًا الذي لم نشهده منذ فترة طويلة". لقد أظهرنا الكثير من الروح والإبداع في الدوري الألماني للمضي قدمًا. أنا في حالة مزاجية لرؤيتنا نلعب بشكل أكثر فاعلية في المنزل مع الرياح الخلفية لعشاقنا:

ومع ذلك ، تأتي هذه الميزة الكبيرة مع تهديد كبير واحد. يمكن أن تصمت أليانز آرينا الصاخبة بسرعة كبيرة عن طريق هدف مفاجئ، خاصة أن ليفربول يملك ثنائى هجومى هما ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي الذى أحرز ثماني مرات في آخر تسع مباريات له في جميع المسابقات، ويخوض هذه المباراة مع محمد صلاح الذي يتقدم عليه في صدارة قائمة التهديف للنادي لهذا الموسم برصيد 17 هدف، وإن كان قد غاب عن التهديف فى مبارياته الخمس الأخيرة.

ويقول حراس مرمى باير ميونيخ، نوير، "لقد رأينا بالفعل ما يمكن أن يفعله ليفربول،من المهم تغطية المساحة الموجودة في الخلف ، ودائمًا ما يكون لديك أرقام للدفاع عن الهجمات المرتدة ، لكننا بالطبع نريد أن نأخذ زمام المبادرة".