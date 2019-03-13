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الأربعاء 13/مارس/2019 - 03:55 م

قرار جمهورى بتعيين أول سيدة فى منصب نائب رئيس جامعة أسيوط

مها غانم
مها غانم
أسيوط- محمد أبو شادي
dostor.org/2551432

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، قرار رقم 128 لسنة 2019 بتعيين الدكتورة مها كامل غانم، نائبًا لرئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك لمدة أربع سنوات.

وأشار الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، إلى أنه وفق القرار الجمهوري الصادر تكون بذلك الدكتورة مها غانم أستاذة أمراض الصدر بكلية الطب، أول سيدة تتبؤ منصب رئيس جامعة أسيوط منذ تاريخ إنشاء الجامعة فى 1957، وهو ما يعكس ثقة الدولة فى المرأة المصرية وحرص القيادة على إتاحة الفرصة الكاملة لها لتتقلد مختلف المناصب الرفيعة القيادية.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة مها غانم عن فخرها واعتزازها بثقة القيادة السياسية بها، مشيرةً إلى أن الانتماء لجامعة أسيوط يُعد فخرًا كبيرًا لأي منتسب لها على اختلاف منصبه أو موقعه، مضيفةً أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة هو قطاع فاعل وحيوى داخل الجامعة، والذي يُعد ترجمة لأحد أهداف عمل جامعة أسيوط ورسالتها فى خدمة مجتمعها والنهوض به، وهو ما سوف تسعى جاهدةً للمساهمة فى تحقيقه على النحو الأمثل.

يذكر أن الدكتورة مها غانم حاصلة على بكالوريوس الطب من جامعة أسيوط عام 1987 ثم أعقبها ماجستير فى 1992 ثم دكتوراه في أمراض الصدر والتدرن فى 1999، وبدأت حياتها العملية بتعيينها معيدة بقسم الأمراض الصدرية في 1991، وتدرجت فى مناصبها الأكاديمية إلى أن حصلت على الأستاذية بذات القسم فى 2010، كما تقلدت العديد من المناصب الإدارية يعد من أهمها تقلدها منصب وكيلة كلية الطب لشئون خدمة المجتمع.

كما قامت نائب رئيس جامعة أسيوط الجديدة بجهد متميز ودءوب خلال عملها كممثل جامعة أسيوط للعلاقات الدولية وتصنيف الجامعات لدى وزارة التعليم العالى.

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