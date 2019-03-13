ليفربول مباشر.. بث مباشر مباراة ليفربول وبايرن ميونخ فى دورى ابطال اوروبا

معركة ضارية يشهدها ملعب أليانز أرينا اليوم الأربعاء 13 – 3- 2019، عندما يواجه ليفربول بايرن ميونيخ، فى أياب دور الـ16 من دورى ابطال اوروبا، بعد انتهاء مباراة الذهاب قبل بالتعادل السلبى

وتشهد مباراة اليوم مشاركة الكثير من اللاعبين القادرين على حسم الأمور وعلى رأسهم روبرت ليفاندوفسكي، أفضل هداف لبايرن في المواسم الأربعة الأخيرة الذى سجل الأسبوع الماضى رقما قياسيا جديدا كأفضل هداف أجنبي في تاريخ البوندسليجا.

أحرز مهاجم بوروسيا دورتموند السابق 196 هدفًا في دوري الدرجة الأولى الألماني للتغلب على مهاجم وسط بيرو البالغ من العمر 40 عامًا كلاوديو بيزارو ، الذي يشارك الآن في موسمه العشرين في الدوري الألماني.

سجل ليفاندوفسكي 34 لمسة - أقل عدد من مجموعتين من اللاعبين الأساسيين – أمام ليفربول فى مباراة الذهاب حيث تبنى بايرن ميونيخ تكتيكات دفاعية على نحو غير عادي ، ولكن في Allianz Arena يتوقع مشجعو الفريق أن يقدم فريقهم خدمة أفضل بكثير لرجل نجمهم.

وفى مواجهة المهاجم الأيرلندى، سيكون هناك عملاق ليفربول الدفاعي فيرجيل فان ديك ، الذي حصل الأسبوع الماضي على جائزة ستاندرد تشارترد لأفضل لاعب في الشهر.

لعب قائد فريق هولندا دقائق أكثر من أي لاعب آخر في الدوري الإنجليزي مع ليفربول هذا الموسم وساعد في الحفاظ على 19 ورقة نظيفة في 36 مباراة في جميع المسابقات.

في وسطه ، لا غنى عنه في الهواء والهدوء مع الكرة عند قدميه ، فإن الظهير الأوسط هو شخصية ساحرة في الظهر الأربعة ويعود من التعليق الذي يركز بشكل كامل على مهمته في ميونيخ.