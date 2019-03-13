تونس وروسيا تبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي المشترك

حث وزير السياحة والصناعات التقليدية التونسي روني الطرابلسي، مع نائب الوزير الروسي للتنمية الاقتصادية، سيرجي جالكين، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.



وذكر بيان صادر عن وزارة السياحة التونسية اليوم الأربعاء، أن اللقاء تناول العديد من الملفات المتعلقة بالاقتصاد والاستثمار خاصة في القطاع السياحي، وعرض ما تتميز به تونس من تنوع في مجالات السياحة والثقافة والتاريخ، والذي من شأنه أن يستقطب المزيد من الروسيين، خاصة في ظل تنامي العلاقات التونسية الروسية على عدة مستويات.



وأكد وزير السياحة التونسي أهمية التعاون بين بلاده وروسيا، خاصة في مجالات السياحة والتجارة والاستثمار والثقافة والتعاون المالي في ظل ما تشهده العلاقات الثنائية من تطور خاصة بعد زيارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى تونس في يناير الماضي، وانعقاد المنتدى الاقتصادي بين الفاعلين الاقتصاديين من البلدين.



وشدد الطرابلسي على أهمية عقد الدورة القادمة للجنة المشتركة التونسية - الروسية خلال الفترة من 24 إلى 26 أبريل القادم لدعم سبل التبادل التجاري بين البلدين، موضحا أن حجم المبادلات التجارية لا يعكس مستوى الفرص التجارية المتاحة، داعيا الجانب الروسي إلى مزيد من تبسيط الإجراءات لتشجيع المستثمرين التونسيين والمواد التونسية لدخول السوق الروسية.



كما استعرض الامتيازات التي تمنحها تونس للمؤسسات الروسية لتعزيز مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين، داعيا روسيا إلى دراسة إمكانية فتح مصنع بتونس لتصنيع الشاحنات الروسية (كماز)، مما من شأنه أن يساهم في تطوير الديناميكية الاقتصادية والتجارية بين البلدين.



من جانبه، أشاد المسؤول الروسي بمتانة العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدا استعداد بلاده لمزيد من تطوير العلاقات التجارية والسياحية مع تونس بما يرتقي إلى مستوى تطلعات البلدين.