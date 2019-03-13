المفوضية الأوروبية تشيد بمنظومة الرقابة على الصادرات الزراعية المصرية

أشادت الإدارة العامة للصحة وسلامة الغذاء بالمفوضية الأوروبية، بمنظومة الرقابة على الصادرات الزراعية المصرية.



جاء ذلك في تقرير تلقاه الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من رئيس مكتب التمثيل التجاري ببروكسل يحيى الواثق بالله، والذي جاء جراء زيارة وفد الإدارة العامة للصحة وسلامة الغذاء بالمفوضية للقاهرة خلال الشهر الماضي؛ لإجراء عملية مراجعة لتقييم أنظمة الرقابة للتلوث المايكروبيولوجي للصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمجمدة.



وذكرت وزارة الزراعة - في بيان اليوم الأربعاء - أن التقرير أشاد بمنظومة الرقابة على الصادرات الزراعية في مصر، مشيرًا إلى قدرتها على التأكد من التزام الصادرات الزراعية المصرية خاصة (الفراولة، والأعشاب والتوابل) بالتشريعات الأوروبية.



من جهتها.. أوضحت البعثة - في تقريرها - أنه ليست لديها أية توصيات لتحسين منظومة العمل الحالية، مؤكدة المجهودات الكبيرة التي بذلتها الوزارة بإدارتها المختلفة للعمل على تحقيق أفضل درجات الرقابة والفحص الممكنة؛ للحفاظ على سمعة الصادرات المصرية في أسواق الاتحاد الأوروبي.