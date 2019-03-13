سياسي يمني يدين تصريحات ليزا جراندي بشأن منطقة حجور

أدان الأستاذ عبداللاه عبدالله غانم نائب رئيس دائرة السياسات بحزب المؤتمر الشعبي اليمني، تصريح منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليزا جراندي، بشأن ما ماتشهده منطقة حجور بمحافظة حجة، والتي وتجاهلت ذكر مليشيات الحوثي الانقلابية والمدعومة من إيران التي تقوم بارتكاب وتدمر الأخضر اليابس.



وقالت جراندي في بيانها الإثنين الماضي: "تدين الأمم المتحدة ما ورد عن وقوع هجمات، أودت بحياة عشرات المدنيين بينهم أطفال ونساء، واستهدفت منازل في مديرية كشر في محافظة حجة اليمنية في الشمال الغربي من البلاد".



وأضافت في بيانها الأممي: "إننا ندين هذه الوفيات والإصابات بشكل كامل؛ ونشارك تعازينا العميقة مع عائلات الضحايا".



ومن جانبه، اعتبر غانم تغافل منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، عن انتهاكات مليشيا الحوثي، وتجاهلها الحصار المفروض على الأهالي من قبل الحوثيين، منذ أكثرمن 45 يوما، تواطؤ واضح وصريح من قبل الأمم المتحدة مع المليشيا الانقلابية.



وقال نائب رئيس دائرة السياسات بحزب المؤتمر، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن البيان الأممي الصادر على لسان جراندي غير منصف ويعد تجني على الضحية باعتبار الجلاد صاحبا للقضية، مضيفا أن أي تصريح مكن الأمم المتحدة لا يعترف بمليشيا الحوثي كجماعة منقلبة فهو غير مقبول.



وقد أدان المجلس الدولي مليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران في 2015، وذلك بموجب القرار 2216، والذي اعتبر المليشيا جماعة مسلحة انقلابية.



كما قالت جراندي في بيانها: "إن المنظمة الأممية تخشى أن يكون "آلاف المدنيين محاصرين بين الطرفين وهم يفتقرون إلى الخدمات الأساسية التي يحتاجون إليها للبقاء على قيد الحياة".



وزادت بالقول: "نحن نفعل كل ما في وسعنا للوصول إلى الذين يحتاجون إلى المساعدة في حجة وفي جميع أنحاء البلاد ونقوم بتوزيع إمدادات الطوارئ في المحافظة، ونساعد الناس على الوصول إلى مياه الشرب الآمنة، وأرسلنا فرق الطوارئ الطبية المتنقلة إليها".



وفي هذا الصدد، وبعدد اكتفاء الأمم المتحدة بالتلميح إلى أوجود محاصرين دون إدانة المليشيا، أضاف غانم، أن الأمم المتحدة والعديد من المنظمات الدولية تتعمد غض الطرف عن انتهاكات المليشيا الحوثية بحق الشعب اليمني، كما اتهم المبعوث الأممي مارتن جريفيث بتواطؤه مع المليشيا والعمل لصالحها.



وأشار إلى أن ما تشهده اليوم منذ 21 سبتمبر 2014، من دمار وخراب واعتقالات وإعدامات وتهجير قسري فهي جرائم حرب، كانت كافية لأن تعترف الأمم المتحدة بالمليشيا الحوثية كمنظمة إرهابية إلا أن تواطؤها منعها من ذلك.



كما أكد أن المليشيا الانقلابية قصفت مقر الاجتماعات الأممية الخاص برئيس البعثة الأممية الدنماركي لوليسجاردو، اليوم الثلاثاء، بصواريخ الكاتيوشا، إلا أن المبعوث الأممي لدى اليمن لم يصدر أي بيان أو تصريح يستنكر هذا العمل أو يدينه حتى الأن.