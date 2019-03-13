مادورو يوضح أسباب قطع الكهرباء ببلاده ويطالب بمساعدة الصين وروسيا

شكل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لجنة مكلفة بالتحقيق في أسباب الهجوم الإلكتروني المتسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن 22 ولاية من أصل 23 ولاية فنزويلة.



وأوضح مادورو خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء، في العاصمة كاركاس:" أطلب مساعدة الأمم المتحدة وكوبا، روسيا، الصين وإيران تلك الدول التي تتمتع بخبرة عالية في مجال الدفاع ضدد الهجمات الإلكترونية" بحسب ما ملقته قناة أتينتا ثري الإسبانية.



وفسر مادورو أن الهجوم قد تم تنفيذة من داخل ولاية هيوستن وشيكاغو في أمريكا، كما إتهم الولايات المتحدة بالوقوف وراء إنقطاع التيار الكهربائي في فنزويلا والذي دام منذ يوم الخميس الماضي وخلف علي إثره مقتل 21 شخص حتي الآن قائلًا:" يظنون أن الوصول للحكم يتم عن طريق إوا الشعب وإزعاجه".



وكشف مادورو خلال حديثة عن خطته التي أطلق عليه اسم " الخزان الأزرق" والتي تهدف لتوفير 50 ألف خزان لبيع المياة الي العائلات الفنزويلية التي تعاني من إنقطاع المياة.



في كلمته، أكد الرئيس مادورو أن الموظفين الدبلوماسيين الأمريكيين في كاراكاس لديهم مهلة حتى يوم الجمعة لمغادرة البلاد " لأن وجود الموظفين الدبلوماسيين في السفارة أصبح قيدًا على السياسة الأمريكية".