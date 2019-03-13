الدفاع العراقية: تسلمنا من "قسد" 348 داعشيًا كانوا فى الباغوز

قالت وزارة الدفاع العراقية، إن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" سلمتها 348 عنصرًا بتنظيم داعش الإرهابي من مناطق الباغوز السورية.



وأوضحت الوزارة- حسبما ذكرت قناة الإخبارية العراقية اليوم الأربعاء- أن التنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية وقوات التحالف ما زال ساريًا لتسلم العراقيين وفق قاعدة معلومات استخبارية تبذل من قبل القطاعات العسكرية ومديرية الاستخبارات، حيث يتم التعامل مع من تم تسليمهم وفقًا للقانون والقضاء.



من جهتها، ذكرت وزارة الداخلية العراقية، أن التحقيقات مع من تم تسلمهم من "قسد" وصلت إلى مراحل متقدمة، وأن التحقيق سيشمل الجميع بهدف الحصول على معلومات تسهم في ملاحقة الإرهاب ومحاصرته والقضاء عليه.



يشار إلى أن وزارة الدفاع العراقية قد تسلمت، في وقت سابق، 280 عنصرًا من قوات سوريا الديمقراطية، وكانوا جميعا يحملون الجنسية العراقية.