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الأربعاء 13/مارس/2019 - 03:50 م

مستشفى بنها ينجح في استئصال ورم دموى ليفي لطفل 9 سنوات

مستشفى بنها ينجح
كتب صلاح حسنى
dostor.org/2551422

نجح فريق طبى بمستشفى بنها النموذجى للتأمين الصحى برئاسة الدكتور السيد محمد باشا رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة، في استئصال ورم دموي ليفي من قاع الجمجمة وخلف الجيب الأنفي الأيمن لطفل يبلغ من العمر ٩ سنوات كان يعاني من نزيف متكرر بالأنف.

تكون الفريق الطبي من الدكتور هاني أمين استشاري الأنف والأذن والحنجرة بمساعدة الدكتور السيد باشا والدكتورة مها محمد الجزار أخصائي الأنف والأذن والحنجرة.

وقال الدكتور أحمد حجاج مدير عام المستشفى في تصريحات صحفية، إن المستشفى استقبل الطفل وحجزه عن طريق العيادة الخارجية الشاملة للتأمين الصحي، وقامت بإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة قبل العملية، مؤكدًا استقرار حالة الطفل ووضعه تحت الملاحظة واستكمال العلاج.

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