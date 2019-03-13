استبعاد مدير مدرسة وإحالة ٤ معلمين للتحقيق بدمياط

تفقد السيد أحمد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، عدة مدارس بإدارة كفر البطيخ التعليمية لمتابعة سير العملية التعليمية، كان منها مدرسة الركابية الإعدادية بنين ومدرسة معاذ القصبي الإعدادية بنات، وذلك في إطار تعليمات منال عوض محافظ دمياط، بمتابعة سير العملية التعليمية والوقوف على السلبيات التي تعوقها وسرعة حلها.



لاحظ "سويلم" عدم انضباط العملية التعليمية بمدرسة الركابية الإعدادية وسوء مستوى النظافة وعدم تواجد الأمن بالمدرسة، فقرر استبعاد مدير المدرسة وتحويل 4 معلمين للتحقيق لغيابهم بدون عذر ونقل مسئول أمن البوابة إلى إدارة أخرى لعدم تواجده على بوابة المدرسة ووجود دراجات بخارية داخل فناء المدرسة.



وتفقد "سويلم" مدرسة الشهيد معاذ القصبي الإعدادية بنات، فلاحظ عدم انضباط المدرسة وسوء مستوى النظافة بها وعدم تواجد المديرة ووجودها في تدريب فقرر وقف أية تدريبات لمديري المدارس أثناء العمل وتحويلها للتحقيق واستبعاد معلم إلي ديوان الإدارة التعليمية، ونقل الإخصائي الاجتماعي إلي مدرسة أخرى وتحويل 3 مدرسين ومسئول أمن المدرسة للتحقيق.



وكلف وكيل الوزارة، كمال نعناع مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء، بتشكيل لجنة للتواجد باستمرار داخل مدرسة الركابية الإعدادية بنين لحين إعادة الانضباط إليها، وإعداد تقرير يومي عن سير العمل بها يقدم للسيد وكيل الوزارة، مشددًا على أنه سوف يتم نقل أي معلم من المدرسة إلي إدارة أخرى في حالة عدم تعاونه لإنجاح العملية التعليمية أو عدم إثبات كفاءته بالمدرسة.