إصابة 3 أشخاص بحادث انقلاب توك توك في بني سويف
أصيب 3 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب توك توك مدخل بقرية الشنطور التابعة لمركز سمسطا جنوب غربى بنى سويف.
ونقلت سيارات الإسعاف 3 مصابين وهم: محمد حمدي علي أحمد سائق 27 سنة مصابًا باشتباه كسر قاع الجمجمة، سمر عمار مجاور 17 سنة مصابة بجروح وسحجات بالوجه، وعبير عبد الله زكريا 17 سنة مصابة بجروح وسحجات بالجسم إلى قسم الاستقبال بمستشفى سمسطا المركزى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة.