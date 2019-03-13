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رياضة
الأربعاء 13/مارس/2019 - 03:49 م

وفد الأهلي يزور مركز القلب الرياضي بـ"وادي النيل"

وفد الأهلي يزور مركز
ا ش ا
dostor.org/2551419

قام وفد من النادي الأهلى بزيارة المركز العالمي للقلب الرياضي بمستشفى وادي النيل، حيث تفقد الوفد أحدث الأجهزة الطبية الموجودة داخل المركز.

وضم وفد النادي الأهلى المدير الفنى للفريق مارتن لاسارتي، وأليخاندرو مخطط الأحمال، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وخالد محمود طبيب الفريق، ودكتورة رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي.

ومن جانبه.. أوضح دكتور حازم خميس مدير عام مستشفى وادى النيل –خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد عقب الجولة التفقدية لوفد النادي الأهلي-، أنه يهدف إلى تقليل مخاطر الموت المفاجئ في الملاعب، حيث يضم أحدث الأجهزة العالمية التي تساهم فى التشخيص المبدئي للحالات، الأمر الذي يساعد بشكل كبير فى توفير العلاج اللازم والرعاية الصحية اللازمة بشكل سريع.

وشدد على أن النادي الأهلي يعرف جيدًا قيمة الطب الرياضي، وحريص على التعاون بشكل كبير مع المركز، وأن المركز يساهم في تشخيص إصابات اللاعبين قبل بدء أي لاعب من ممارسة الرياضية.

ووجه سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في النادي الأهلي، الشكر إلى مستشفى وادي النيل، وحازم خميس مدير عام المستشفى.

وأعرب "عبدالحفيظ" عن شعوره بالفخر بهذا الصرح الطبي العالمي الذي يضم العديد من الإمكانيات العالمية داخل أرض مصر، وسيتم لاحقًا تنسيق طريقة التعاون المثمر بين مستشفى وادى النيل والنادي الأهلي.

كما أكدت رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن الهدف من الجولة إتاحة الفرصة للجهاز الفنى والطبي بالنادي الأهلى لمعرفة الإمكانيات الموجودة داخل مركز القلب الرياضي بمستشفى وادى النيل للاستفادة منها مستقبلا، وأنها لن تكون على مستوى كرة القدم فقط، ولكن كافة الألعاب الرياضية، مشيرة إلى أن المركز سيستفيد منه كافة الرياضيين في مصر وليس النادي الأهلي فقط.

وسلم سيد عبدالحفيظ درع النادي الأهلي للدكتور حازم خميس، مدير عام مستشفى وادي النيل، كما أهدى كابتن مارتن لاسارتى تشيرت النادي الأهلي لمدير المستشفى.

ويعتبر المركز العالمي للقلب الرياضي بمستشفى وادي النيل الأول والأكبر عربيًا وإفريقيًا في فحص القلب الرياضي بما لديه من كوادر وخبرات بشرية، بالإضافة إلى أحدث الأجهزة العالمية لفحص وتتبع الرياضيين بالأقمار الصناعية للاطمئنان ومتابعتهم طبيا؛ ما يؤهلهم لتحقيق أفضل النتائج.

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