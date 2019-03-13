"مدارسنا وشوارعنا نظيفة وجميلة" مبادرة لرفع الوعي البيئي لطلاب أسيوط

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، أهمية الحفاظ على البيئة وضرورة العمل على رفع الوعي البيئي لطلاب المدارس وتوعيتهم بفوائد زيادة رقعة المساحة الخضراء داخل المدارس وخارجها، حيث تمثل البيئة ركنًا أساسيًا من أركان الحياة وتؤثر بشكل مباشر وغير مباشر في حياتنا اليومية، مشيرًا إلى تقديم كافة سبل الدعم للحد من التلوث البيئي والنهوض بنظافة البيئة.



وقال المحافظ إنه تم إطلاق مبادرة بعنوان "مدارسنا وشوارعنا نظيفة وجميلة" بالتنسيق بين إدارة شئون البيئة بالمحافظة ومؤسسة مصر الخير الراعي الرسمي للمبادرة والتعليم الفني بمديرية التربية والتعليم، لنشر الوعي البيئي لدى جميع المواطنين وخاصة طلاب المدارس.



وأوضحت هالة محمود فرغلي، مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة، أنه تم تشجير بعض الأشجار داخل المدارس وخارجها، ورسم بعض صور التوعية البيئية وكتابة بعض العبارات التوعوية لتوعية الطلاب بأهمية النظافة والحفاظ على البيئة من التلوث الذي يؤثر بشكل سلبي على صحة الإنسان، بالإضافة إلى تنظيم ندوة توعوية بيئية بمدارس الفاروق والانتصار والمدرسة الرسمية المتميزة لغات، وتم عمل مسابقة للطلاب وتوزيع الهدايا العينية للفائزين منهم.