مصرع وإصابة 13 شخصًا بحادثي تصادم في البحيرة

لقي مواطن مصرعه، وأصيب 12 آخرين بكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، إثر وقوع حادثين منفصلين بمركزي أبو حمص والنوبارية، اليوم الأربعاء.



تلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء فاضل عمار، نائب مدير الأمن، يفيد بوقوع حادث بنطاق قسم شرطة غرب النوبارية.



وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص صغير، على الطريق الصحراوى، اصطدمت بسيارة نقل كانت تسير فى نفس الاتجاه.



أسفر الحادث عن مصرع "ناصف شعبان يعقوب"، 33 سنة، وإصابة 4 من مستقلى السيارة الميكروباص، نُقلوا إلى مستشفى العامرية بمحافظة الإسكندرية.



كما تلقى إخطارًا بوقوع حادث بالطريق الزراعي أمام مركز أبو حمص، حيث تبين أنه أثناء سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة فى يد السائق، وانقلبت على جانب الطريق، مما أدى إلى إصابة 8 من مستقليها، ونقلوا إلى مستشفى دمنهور لتلقى العلاج، فتم إبلاغ النيابة العامة للتحقيق.