ندوة حول "ترشيد المياه" لشيوخ ووعاظ الشرقية

نظمت اﻹدارة المركزية للتوعية واﻹرشاد المائي بوزارة الرى بالتعاون مع الإدارة المركزية للموارد المائية بمحافظة الشرقية، ندوة عن التوعية المائية للشيوخ والوعاظ التابعين لوزارة الأوقاف، لتدريبهم على مشاركة الوزارة في رفع ثقافة الوعي المائي وكيفية الحفاظ على الموارد المائية وحمايتها من اﻹسراف والتلوث والتأكيد على استراتيجية اﻷربع تاءات من تحسين نوعية المياه وترشيد استخدامها وتنميتها.



وأوضحت الندوة أهمية تهيئة البيئة المواتية لتفعيل القانون وتدريب الكوادر العاملة وتوعية وتبصير جموع الشعب المصرى بأهمية قطرة الماء والتحديات التي تواجه الموارد المائية في مصر، وحثهم على توعية جموع المواطنين بضرورة ترشيد الاستخدام والحفاظ على نهر النيل وفرعيه وكافة المجاري المائية في جميع أنحاء الجمهورية من التلوث والتعديات، والتأكيد على ندرة ومحدودية حصة مصر المائية وطرق الحفاظ عليها للوفاء بمتطلبات مختلف قطاعات الدولة من زراعة وصناعة وأغراض الشرب والاستخدام المجتمعي.



وحاضر فى الندوة الدكتور محمد يوسف بالإدارة المركزية للتوعية والإرشاد المائي بوزارة الرى.