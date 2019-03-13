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الأربعاء 13/مارس/2019 - 03:45 م

محمد رمضان يصور "القمر" 6 ساعات متواصلة

محمد رمضان
محمد رمضان
حسين الجندي - منار إبراهيم
dostor.org/2551414

يصور الفنان محمد رمضان، كليب أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان "القمر" لمدة 6 ساعات متواصلة داخل الديكور المخصص للعمل في إحدى الشقق بمنطقة وسط البلد بشارع شامبليون، استعدادًا لطرحها عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" خلال الفترة القليلة المقبلة.

من ناحية أخرى؛ يستعد "رمضان" لإحياء حفل غنائى لأول مرة بالتجمع الخامس يوم 29 مارس الجاري، وتطرح الجهة المنظمة للحفل، التذاكر خلال الفترة المقبلة، حيث تتراوح أسعارها بين 250 و500 و1000 جنيه، ويغني "رمضان" 10 أغنيات سيكون من ضمنها خمسة سبق، قد قام بطرحها، أما باقي الأغاني ستكون مفاجأة الحفل.

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