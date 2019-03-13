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الأربعاء 13/مارس/2019 - 03:45 م

بدء محاكمة موظف متهم باختلاس 5 ملايين جنيه من فندق

بدء محاكمة موظف متهم
عادل عبد العال
dostor.org/2551413

بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، نظر جلسة محاكمة موظف بقسم الحفلات بأحد فنادق القاهرة، بتهمة اختلاس 5 ملايين جنيه من جهة عمله.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب، وهيثم محمود، وأمانة سر وائل عبد المقصود.

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، في القضية رقم 12375 لسنة 2016 جنايات التجمع الأول، أن المتهم "م.ع"، بصفته من العاملين بإحدى الشركات المساهمة، استولى بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عمله، حيث استولي لنفسه وبدون وجه حق علي 5.156.655 مليون جنيه، وكان ذلك حيلة بأن استحصل من عملاء الفندق جهة عمله راغبي اقامة الحفلات علي مبالغ مالية زاعمًا تحصيل تلك المبالغ لصالح الفندق جهة عمله نظير إبرام التعاقد معهم علي خلاف الحقيقه فتمكن بذلك من الاستيلاء على تلك المبالغ.

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