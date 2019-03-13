بعد إهانته العنصرية.. دبلوماسي قطري يعرض رشوة على "سائق" لشراء صمته

كشفت صحيفة "التليجراف" البريطانية، عن واقعة بين أحد الدبلوماسيين القطريين في لندن، وسائقه السابق، الذي تعرض لحملة من الإيذاء البدني أثناء عمله في سفارة الدوحة في لندن.



وذكرت الصحيفة البريطانية، أن الدبلوماسي القطري عبد الله علي الأنصاري، الذي يعمل حاليًا كرئيس للمركز الطبي بالسفارة القطرية في لندن وصف سائقه بأنه "كلب" و"حمار" و"عبد أسود".



وأشارت "التليجراف" إلى أن الدبلوماسي القطري، أخضع "محمود أحمد" البالغ من العمر 79 عامًا، وهو سائقه السابق وضابط الأمن الليلي في السفارة، لإيذاء نفسي وجسدي على مر عدد من سنوات، وعامله "كعبد شخصي" تحت الطلب على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.



وذكر التقرير، إنه خلال إجراءات في محكمة التوظيف بوسط لندن ظهر أمس الأول الإثنين، عرض "الأنصاري" على "أحمد" رشوة بقيمة 50 ألف جنيه إسترليني لإسقاط دعوة قضائية ضده بتهمة الفصل التعسفي في محاولة لشراء صمته.



"أحمد"، هو مواطن بريطاني يبلغ من العمر 79 عامًا من أصل صومالي، وتم طرده من السفارة في عام 2013.



وأوضحت "التليجراف"، أنه كان يرغب في رفع قضيته أمام المحكمة منذ سنوات، ومع ذلك تم إيقافها لأكثر من عام حتى صدور حكم محكمة الاستئناف في عام 2015، بمنع السفارات من المطالبة بالحصانة الدبلوماسية ضد الموظفين الذين يواجهون دعاوى قانونية، ما يعني أن "أحمد" أصبح قادرًا على المضي قدمًا في قضيته.



وتم الاستماع إلى تفاصيل مزاعم "أحمد" للمرة الأولى مع استمرار قضيته ضد السفارة القطرية و"الأنصاري".



ويدعي "أحمد" أنه عانى من التمييز العنصري ما جعله يشعر وكأنه في السجن، لافتًا إلى أنه كان يُدعَى مرارًا بعدة أوصاف مثل: "الرجل العجوز" و"الكلب" و"القذر" و"العبد"، كما يدعي أنه تعرض لهجوم جسدي مرتين بين عامي 2007 و2013.



وأشار التقرير، إلى أن تفاصيل القضية التي اطلعت عليها "التليجراف" كشفت أنه تم عرض تعويضًا على السائق البريطاني لإسقاط قضيته.



وقال السائق السابق، إنه في أعقاب الهجومين الجسديين اللذين تعرض لهما على يد رئيسه، غادر السفارة، وبعد ذلك بفترة وجيزة، تم الاتصال به من قبل سائق زميل سأل عن مكان وجوده حتى يتمكن من المجيء له ومنحنه 50 ألف استرلني بالنيابة عن المسؤول القطري لإسقاط القضية والعودة إلى وظيفته مرة أخرى.



وقال "أحمد": "لم يكن لدي أي نية للعودة إلى وظيفتي، ولم أحصل على العرض لأنني أردت العدالة بدلًا من شراء صمتي".



وأوضحت الصحيفة البريطانية، أنه تم تأجيل القضية، بينما تنفي السفارة القطرية هذه الادعاءات، مشيرة إلى أن القضية مازالت مستمرة.