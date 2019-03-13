"القاهرة للأدوية" تستهدف أرباحًا بـ118.11 مليون جنيه

كشفت الموازنة التقديرية لشركة "القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية" عن استهداف زيادة الأرباح إلى 118.11 مليون جنيه خلال العام المالى 2019- 2020، مقابل 99.76 مليون جنيه أرباحًا معتمدة في العام المالي الجاري.



وقالت الشركة، فى إفصاحها للبورصة اليوم الأربعاء، أنها تستهدف إيرادات خلال العام المالي المقبل بنحو 1.09 مليار جنيه، مقابل 952 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري.



وأوضحت "القاهرة للأدوية" أنها رصدت نحو 40.57 مليون جنيه استثمارات للعام المالي 2019-2020.

