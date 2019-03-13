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سياسي
الأربعاء 13/مارس/2019 - 02:38 م

شاكر لـ"النواب": خطة لتحويل خطوط الكهرباء الهوائية لأرضية بتكلفة 700 ألف جنيه

الدكتور محمد شاكر
الدكتور محمد شاكر
السيد السعدني
dostor.org/2551319

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، أن هناك خطة لتحويل خطوط الكهرباء الهوائية إلى كابلات أرضية في كل المناطق الخطرة على مستوي الجمهورية، مؤكدًا أن هذا الأمر سيتكلف مليارا و700 ألف جنيه وسيتم ترك تحديد خطورة المواقع للمحافظين كل فى محافظة وسيتم تنفيذ تلك الخطة في أسرع وقت ممكن.

جاء ذلك خلال رد الوزير علي عدد من الاقتراحات برغبة مقدمة من عدد من النواب بلجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب.

وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على تحسين الأداء بصفة مستمرة والوصول لدرجة اقرب للكمال، مضيفًا أعتقد أن الجميع يلاحظ عدم انقطاع التيار الكهربائي كما أننا قمنا بعمل شاق خلال العامين الماضين في قطاع الكهرباء حيث قمنا بتنفيذ 6 الاف كلتو متر لتغير شبكات الكهرباء وما تم في العامين الماضين لم يتم فى 60 سنة ماضية كما أضفنا 28 محطة جديدة إضافة إلى 18 كانت موجودة، وتم رصد مبلغ 24 مليار جنيه لتحسين وضع الشبكات خلال العامين الماضيين، ورصدنا إجمالي 47 مليار جنيه تم صرفها بالفعل علي شبكات الجهد العالي والمتوسط وهذا كله صب في خانة التنمية والاستثمار ومصلحة المواطن.

وكشف الوزير عن خطة يتم العمل علي تنفيذها خلال المرحلة القادمة من أجل تأمين تغذية كل قري مصر بالكهرباء من خلال مصدرين وليس مصدر واحد حتي لو انقطع التيار عن مصدر يكون هناك بديل جاهز للعمل وفوري من خلال مراكز للتحكم يتم العمل بها حاليًا، مضيفًا أنه سيتم إنشاء 47 مركزًا للتحكم لشبكات الجهد المتوسط لتلك المنظومة وهو ما سيكون له أثر هائل علي تقديم الخدمة.

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