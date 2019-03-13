البورصة تفقد مكاسبها الصباحية.. ومؤشراتها تهوي عند الإغلاق

هبطت أسهم ومؤشرات البورصة بنحو واضح لدى إغلاق معاملات اليوم الأربعاء، بدعم من عمليات بيع مكثفة من قبل الأجانب والمؤسسات العربية على أغلبية أسهم السوق.



وقلص رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة من مكاسبه الصباحية ليغلق مرتفعًا بنحو 700 مليون جنيه، وينهى تعاملاته عند مستوى 834.8 مليار جنيه.



وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق "إى جى إكس 30" بنسبة 09. 0% بما يعادل 14 نقطة خسارة ليغلق عند مستوى 15125 نقطة، كما تهاوى المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70" بنسبة 71. 0% بما يعادل 5.05 نقطة خسارة ليغلق عند مستوى 701.6 نقطة، وسط تداولات نشطة تخطت قيمتها 1.079 مليار جنيه، بالتعامل على نحو 212.3 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 29.4 ألف صفقة بيع وشراء.