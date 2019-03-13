العبادي: العراق في حاجة إلى الدعم الأمريكي في حربه على الإرهاب

أكد رئيس الحكومة العراقية السابق وزعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي حاجة البلاد إلى الدعم الأمريكي في ما يتصل بالحرب على الإرهاب ومواجهة تنظيم "داعش" الإرهابي.



وشدد العبادي - في تصريحات خاصة لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء- على أهمية الدور الذي يضطلع به الجيش الأمريكي في العراق، من خلال التدريب والدعم اللوجستي الذي يقدمه للقوات العراقية.



وأعلن زج قوى سياسية بعناصرها داخل هيئة الحشد الشعبي طمعًا بالمكاسب المالية، مضيفا أن هناك كتلا سياسية تعمل على استغلال مسمى وتضحيات الحشد الشعبي، واصفا من يقومون بذلك بتجار الحروب.



يشار إلى أن العبادي قد شغل منصب رئيس الوزراء في العراق بين عامي 2014 و2018.



وكان العبادي قد أعلن النصر على تنظيم "داعش" في ديسمبر 2017 بعد تحرير مدينة الموصل من التنظيم المتطرف.