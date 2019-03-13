ميناء دمياط يستقبل 14 سفينة حاويات

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و11 سفينة بضائع عامة، وغادرته سفينتا حاويات و12 سفينة بضائع عامة.



وذكر بيان أصدره المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 20 سفينة بالإضافة إلى 16 سفينة بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.



وأضاف البيان أن الميناء غادرته 846 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 45 ألفا و478 طنا من البضائع العامة، منها 85 سيارة نقل محملة بـ 4 آلاف و940 طنا من القمح، ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 132 ألفا و289 طنا.. ورصيد القمح في مخازن القطاع الخاص61 ألفا و303 أطنان.



وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 4 آلاف و400 طن يوريا و7 آلاف و400 طن فوسفات و6 آلاف و356 طن رمل و4 آلاف و850 طن سماد سائل، فيما بلغت حركة الصادر من الحاويات 567 حاوية مكافئة.. وعدد الحاويات الوارد 487 حاوية مكافئة، وبلغ عدد الحاويات الترانزيت 257 حاوية مكافئة.



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 17 ألفا و789 طن حديد، و1128 طن خشب، و7 آلاف و774 طن أرز، و28 ألفا و200 طن ذرة، وألفين و322 طن قمح، و1195 طن فول، و657 طن بسلة، و160 طن حمص.