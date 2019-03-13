الدفع بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مخزن كرتون بالقليوبية
تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب في مخزن كرتون بعزبة سليمان التابعة لقرية سرياقوس بالخانكة.
تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق في مخزن كرتون بمنطقة سرياقوس ملك "عبدالستار. ع. ع" دون إصابات أو خسائر بشرية.
انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.