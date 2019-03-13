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سياسي
الأربعاء 13/مارس/2019 - 02:31 م

المنتدى العربى الأوروبى يعرض جرائم الحوثيين أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان

المنتدى العربى الأوروبى
محمد الشريف
dostor.org/2551302

يفتح المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان ملف مجازر جماعات الحوثى ضد الشعب اليمنى داخل اروقة الامم المتحدة بتنظيم جلسه يوم 19 مارس الجارى بمقر الأمم المتحدة بجنيف وعلى هامش الدورة 40 لمجلس حقوق الإنسان لتسليط الضوء على وضع حقوق الانسان في اليمن بشكل وعلى المجزرة التي حدث في مدينة حجور بشكل خاص ومطالبة المجلس الدولي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة لكشف ملابسات الاعتداء الإرهابي والقيادات الحوثية المسئولة عن تنفيذه والتضامن مع أهالي الضحايا والمصابين.

يشارك في الندوتين عدد من الحقوقيين اليمنيين والعرب وأيضا بعض الشهادات الحية لتقديم الصورة الحقيقية لما يحدث في اليمن بما يمكنا من عرض القضية أمام المجتمع الدولي حقوقيا وليس سياسيا بهدف الخروج ببعض التوصيات التى تساهم في إيجاد بعض الحلول العملية للخروج من هذه المأساة الأنسانية التي يعشها الشعب اليمني منذ أكثر من 4 سنوات.

وقال أيمن نصرى رئيس المنتدى، إن كشف الانتهاكات الجسيمة التى تعرضت لها حالة حقوق الإنسان فى اليمن بسبب جماعات الحوثى يتطلب العمل على أكثر من اتجاه اهمهم ايصال الصورة للإعلام العالمى وهو ما سيتم فى المؤتمر الصحفى الذى سينعقد يوم 18 مارس الجارى في نادي الصحافة السويسري لشرح ملابسات المجزرة التي نفذتها جماعة الحوثيين الإرهابية في حق المواطنيين الأبرياء في منطقة حجور، وتتناول كافة ملابسات العمل الإرهابي من خلال عرض تقرير مفصل عن عدد الضحايا والمصابين وأيضا الطرق الوحشية التي استخدمتها الميلشية الإرهابية في القتل والتمثيل بالجثث ضاربين بعرض الحائط كل المواثيق والمعاهدات الدولية التي تحمي المدنيين في أوقات الصراع المسلح.

وأشار إلى أن المنتدى يدرس تقديم شكوي رسمية إلي لجنة إجراء الشكاوي التابعة للمفوضية السامية لحقوق الأنسان لاتهام جماعة الحوثي بارتكاب مجزرة بشعة ضد المدنيين فى اليمن راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والشيوخ والنساء مدعومة ببعض الأدلة والفيديوهات التي توثق العمل الإرهابي لكي تستوفي الجوانب الفنية من حيث الشكل والمضمون.

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