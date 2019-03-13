القاهرة : الأربعاء 13 مارس 2019
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الأربعاء 13/مارس/2019 - 02:28 م

"طب القوات المسلحة" تستضيف وفدًا من جامعة ولاية ميتشجن الأمريكية

صورة من الحدث
صورة من الحدث
dostor.org/2551298

فى إطار اهتمام كلية الطب بالقوات المسلحة بإعداد وتأهيل أعضاء هيئة التدريس وطلبة الكلية وتنفيذ مراحل (الاعتماد الدولى لشهادة الكلية ) استضافت الكلية وفد كلية الطب من جامعة ولاية ميتشجن الأمريكية وتم عقد ورش عمل لأعضاء هيئة التدريس بالإضافة إلى عرض بعض من مناهج السنوات الدراسية لطلبة الكلية.

وفى إطار الإهتمام بتبادل الخبرات مع الجامعات المصرية تم توقيع بروتوكول تعاون بين كلية الطب بالقوات المسلحة وكلية الطب بجامعة الإسكندرية بحضور أمين عام المجلس الأعلى للجامعات وعميد كلية الطب بجامعة الإسكندرية وعمداء كليات الطب بجامعات ( القاهرة - عين شمس - الأزهر بنين ).

كما قامت كلية الطب بالقوات المسلحة بعقد عدد ( 2 ) لقاء رياضى ودى مع جامعة طنطا وجامعة الأزهر.

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