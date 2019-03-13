محافظ الإسكندرية يفتتح معرض لوحات الأطفال من ذوي القدرات الخاصة

افتتح الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، معرض لوحات الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة المقام بكلية تمريض جامعة الإسكندرية، والذي يشارك فيه ما يقرب من 12 طفلا من ذوي القدرات الخاصة.



وخلال الافتتاح تفقد المحافظ المعروضات المقدمة من الأطفال من ذوي القدرات الخاصة، وأشاد بجميع المعروضات المقدمة، مؤكدا أن للمجلس القومي للمرأة دور فعال ومؤثر في تنمية قدرات ومهارات الأطفال ودعم مواهبهم، كما استمع إلى شرح من الدكتورة منى رجب الأستاذ بكلية الفنون الجميلة والمسئولة عن تدريب وتنمية مهارات الأطفال خلال السنوات الثلاثة الماضية.



حضر الافتتاح، الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتورة هند حنفي رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق، والدكتور علاء رمضان نائب رئيس الجامعة، والدكتورة ماجدة الشاذلي مقرر المجلس القومي للمرأة فرع الإسكندرية، والدكتور منى على رجب الأستاذ بكلية فنون جميلة جامعة الإسكندرية، والشيخ إبراهيم الجمل أمين بيت العائلة بالإسكندرية، وعمداء الكليات، ووكلاء الوزارات بالإسكندرية.



يذكر أن الأطفال المشاركين في المعرض تتراوح أعمارهم من 10 سنوات وحتى 29 عاما، كما تم إقامة العديد من المعارض لعرض رسومات الأطفال إحداها بمقر المجلس القومي للمرأة ومركز الإبداع وكلية تمريض جامعة الإسكندرية، وذلك بعد تدريبهم وتنمية قدراتهم على مدار 3 سنوات بمقر المجلس القومي للمرأة وعلى يد أساتذة من كلية فنون جميلة جامعة الإسكندرية.