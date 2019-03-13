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الأربعاء 13/مارس/2019 - 02:26 م

مجلس الدولة ينتهي من مراجعة لائحة جزاءات "الأعلى للإعلام"

مجلس الدولة
مجلس الدولة
عماد سليمان
dostor.org/2551295

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، ومشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، ومشروع قرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإصدار لائحة الجزاءات والتدابير الإدارية والمالية الجائز توقيعها لتنظيم العمل الصحفي والإعلاني، وتم إرسال هذه المشروعات إلى مجلس الوزراء والجهات المعنية لاتخاذ شئونها حيالها واستكمال إجراءات الاستصدار.

وقال المستشار عبدالرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني لقسم التشريع، إن اللجنة المُشكلة برئاسة المستشار محمود ياسين نائب رئيس مجلس الدولة؛ وعضوية المستشار وليد السقا عضو المكتب الفني للقسم، انتهت من مراجعة التعديلات المقترحةعلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وعرضتها على القسم بجلسة اليوم، وأن هذه التعديلات تهدف إلىإمكانية إعادة تعيين الموظف بالمؤهل الأعلى سواء كان حاصل على هذا المؤهل قبل تاريخ العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية في 2112016، أو بعد هذا التاريخ وحتى 1112019 في وظيفة تتناسب مع هذا المؤهل.

وأضاف "عبدالرازق" أن القسم ينظر العديد من مراجعات مشروعات القوانين، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون فرض رسم إضافي للأعمال الخيرية، ومشروع قانون الجمارك،ومشروع قانون تنظيم النشاط التمويلي الاستهلاكي، ومشروع قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية، ومشروع قرار رئيس المجلس الأعلى للإعلام بشأن إصدار ضوابط ومعايير التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقياتها وضبط الإداء الصحفي والإعلامي والإعلاني، وإن اللجان المشكلة بمعرفة المستشار حسن شلال رئيس القسم تعمل على إنهاء أعمال المراجعة المطلوبة لهذه المشروعات لعرضها على هيئة القسم فور الانتهاء منها.

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