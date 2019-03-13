ضياء رشوان يعلن تطبيق زيادة البدل قبل موعد الموازنة العامة بشهرين

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، إن زيادة البدل تمت الموافقة عليها بعدما اجتمع مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي وأنه تمت الموافقة عليها بزيادة 25% وتم بالفعل إدراجها على مشروع الموازنة العامة للدولة.



وأكد رشوان خلال ندوة الأهرام أنه سيتم تطبيق الزيادة قبل موعد الموازنة الرسمي بشهرين، مؤكدًا أنه سيزيد أيضا معاش الزملاء الصحفيين رواد المهنة تقديرا لما بذلوه من جهد وعطاء للمهنة.



وأضاف أن هناك دعوى في القضاء الإداري لضم بدل التدريب والتكنولوجيا لمعاش الزملاء وإنه حال قدر له النجاح ستنضم النقابة للدعوى فهذا حق رواد المهنة، مشددًا على أن هناك مشروع قانون لإضافة دمغة علي الإعلانات لصالح النقابة، وأنه خلال لقائه بالمستشار بهاء أبوشقة بحزب الوفد وعده بأن تتم مناقشة الأمر داخل اللجنة التشريعية للبرلمان.