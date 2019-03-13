الكنيسة تبدأ تحديد قائمة المدعوين للعيد

أعلن المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن بدء وضع خطة توزيع دعوات المشاركة بالحضور في قداس ويوم التهنئات الخاص بعيد القيامة المجيد 2019، وذلك بخصوص الجهات الصحفية والإعلامية الخاصة والقومية المنوط بها نقل وتغطية الحدث.



ويستقبل المركز الإعلامي طلبات الجهات الصحفية والإعلامية لاستخراج الدعوات والتصاريح حتى الخميس المقبل، بينما أشارت مصادر مُطلعة إلى أن القمص سرجيوس سرجيوس وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكس بدأ برفقة لجنة كنسية في وضع قائمة المقرر دعوتهم للمشاركة بالحضور، بدءً من الرئيس عبد الفتاح السيسي مرورا برجال الحكومة والدولة والأحزاب والشخصيات العامة ورجال الكنائس الأخرى.



ومن المقرر أن يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، القداس الإلهي الخاص بعيد القيامة المجيد مساء السبت الموافق 27 من أبريل المقبل، بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية، بينما يستقبل التهنئة صبيحة اليوم التالي بمقره الباباوي بنفس الكاتدرائية، لينطلق بعدها إلى ديره المحبب الأنبا بيشوي العامر للرهبان الأقباط الأرثوذكس بوادي النطرون، حيث يقضي العيد وشم النسيم.