البابا تواضروس يطيب رفات سلفه شنودة ويزور الأنبا بيشوي السبت

كشفت مصادر كنسية مطلعة لـ"الدستور" عن زيارة مرتقبة لقداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى دير القديس العظيم الانبا بيشوي العامر للرهبان الأقباط الأرثوذكس بوادي النطرون.



ومن المقرر أن يزور قداسة البابا ديره المقرب، لإحياء ذكرى رحيل سلفه البابا شنوده الثالث، ويترأس مراسم تطييب الرفات بمزار البابا شنودة المجاور للكنيسة الأثرية بالدير، ويعاونه في ذلك عددا من الأساقفة أبرزهم رؤساء اديره وادي النطرون الأنبا صرابامون رئيس دير الأنبا بيشوي، والأنبا متاؤس اسقف دير السريان، والأنبا ايسذوروس رئيس دير البراموس.



كما أوضحت المصادر أنه من المقرر أن يعقد البابا تواضروس اجتماعا مع القساوسة الذين تمت سيامتهم في مطلع الصوم بمختلف الايبارشيات والذين يقضون حاليا فترة الاربعين المقدسة بدير الأنبا بيشوي، ليلقي البابا كلمة وعظية عليهم كما يلتقط معهم بعض الصور التذكارية، وذلك بمقره الباباوي بمركز اللوجوس بالدير.