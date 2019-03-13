محافظ قنا: وصول 5 سيارات جديدة بتكلفة مليون و925 ألف جنيه

أعلن عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، عن وصول 5 سيارات دوبل كابينة، تبلغ تكلفتها المالية مليون و925 ألف جنيه، ضمن تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي 20182019 وفي إطار سعي المحافظة لتحديث وتطوير المعدات العاملة بالقطاعات الخدمية.



وأشار "الهجان" إلى أن السيارات الجديدة تعد الدفعة الأولى من إجمالي عدد السيارات التي تم التعاقد عليها مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية لتوريدها للمحافظة، والبالغ عددها 22 سيارة منها 17 سيارة كابينة منفردة و5 سيارات كابينة مزدوجة بإجمالي تكلفة تصل إلى 6 ملايين 685 ألف جنيه، مؤكدا حرص المحافظة على دعم الوحدات المحلية والإدارات الخدمية التابعة لها بالمعدات الحديثة كأحد العوامل المساعدة التي تمكن التنفيذيين من أداء مهام وظائفهم.



وأضاف "الهجان" أنه تم توزيع الـ5 سيارات على عدد من المصالح الخدمية بواقع سيارتين للإدارة العامة لمرور قنا وسيارة لمركز ومدينة نقادة وسيارة لإدارة الحماية المدنية بقنا، وأخرى للحملة الميكانيكية بالمحافظة، موجها التنفيذين بضرورة استخدامها الاستخدام الأمثل وعمل الصيانة الدورية للمعدات.