محافظ الدقهلية: الانتهاء من تصميم كورنيش جمصة خلال 3 أشهر

عقد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، اجتماعا اليوم بعدد من المسئولين في الهيئة العربية للتصنيع، طلب خلاله عمل دراسات لتطوير كورنيش مدينة جمصة ليكون امتدادا طبيعيا لكورنيش مدينة المنصورة الجديدة.



وأكد المحافظ على أن تكون التصميمات هي نفسها التي تم تنفيذها في مدينة المنصورة الجديدة على أن يبدأ التنفيذ فور الانتهاء من إعداد التصميمات، وفي مدة أقصاها 3 أشهر حتى يكون الكورنيش الجديد جاهز لاستقبال المصطافين والمترددين على مدينة جمصة مع بداية الصيف المقبل.



كما طلب "شاروبيم" قيام الهيئة العربية للتصنيع بتقديم الدراسات الخاصة بعمل حديقة ترفيهية بمدينة جمصة في المنطقة المجاورة لجامعة الدلتا، وكذلك الانتهاء من التصميمات الجديدة لمدخل المدينة تمهيدا لتفيذها فورا.



كما استعرض محافظ الدقهلية التصورات الخاصة بإقامة مجتمع عمراني جديد علي مساحة 37 فدانا بين مدينة جمصة و15 مايو، وأكد على ضرورة الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بما يساهم في تعظيمها لصالح المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.