القاهرة : الأربعاء 13 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
01:56 ص

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"
01:40 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية
11:26 ص

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي
03:10 ص

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار
05:05 ص

أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض
02:15 ص

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية
08:59 م

حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر
03:41 م

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين
02:43 م

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام
01:51 م

أسماء أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة في "اقتحام الحدود"
01:12 م

نائب وزير المالية: مصر نجحت في 6 مؤشرات وضعها صندوق النقد الدولي
04:41 م

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم - يلا شوت مباراة الاهلى اليوم Al Ahly Live Today yalla shoot
محافظات
الأربعاء 13/مارس/2019 - 02:12 م

محافظ الدقهلية: الانتهاء من تصميم كورنيش جمصة خلال 3 أشهر

الدكتور كمال شاروبيم
الدكتور كمال شاروبيم
الدقهلية : عمرو الحوتى
dostor.org/2551278

عقد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، اجتماعا اليوم بعدد من المسئولين في الهيئة العربية للتصنيع، طلب خلاله عمل دراسات لتطوير كورنيش مدينة جمصة ليكون امتدادا طبيعيا لكورنيش مدينة المنصورة الجديدة.

وأكد المحافظ على أن تكون التصميمات هي نفسها التي تم تنفيذها في مدينة المنصورة الجديدة على أن يبدأ التنفيذ فور الانتهاء من إعداد التصميمات، وفي مدة أقصاها 3 أشهر حتى يكون الكورنيش الجديد جاهز لاستقبال المصطافين والمترددين على مدينة جمصة مع بداية الصيف المقبل.

كما طلب "شاروبيم" قيام الهيئة العربية للتصنيع بتقديم الدراسات الخاصة بعمل حديقة ترفيهية بمدينة جمصة في المنطقة المجاورة لجامعة الدلتا، وكذلك الانتهاء من التصميمات الجديدة لمدخل المدينة تمهيدا لتفيذها فورا.

كما استعرض محافظ الدقهلية التصورات الخاصة بإقامة مجتمع عمراني جديد علي مساحة 37 فدانا بين مدينة جمصة و15 مايو، وأكد على ضرورة الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بما يساهم في تعظيمها لصالح المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.

محافظ الدقهلية: الانتهاء من تصميم كورنيش جمصة خلال 3 أشهر
محافظ الدقهلية: الانتهاء من تصميم كورنيش جمصة خلال 3 أشهر
اقرأ أيضًا
منذ 5 شهر

بالأسماء.. ارتفاع عدد مصابي حادث كوم النور إلى 18

منذ 12 شهر

والدة الشهيد الطائر من لجنة بالدقهلية: «السيسى هيجيب حق ابني»

الآن

"التموين": فحص تظلمات المستبعدين من الدعم السبت المقبل

سقوط 3 سيارات ملاكي بترعة المريوطية

المجتمعات العمرانية تكشف مفاجأة خاصة بأبراج ساويرس في الشيخ زايد

لو فيجارو: مصر "هادئة" وتمتلك 5 مواقع هي الأفضل في العالم

ads
الأكثر قراءة

تجديد حبس منى الغضبان لاتهامها بالظهور في فيديو إباحي

القبض على سيدتين لظهورهما فى فيديوهات عنتيل المحلة الجديد

بلاغ يطالب بإحالة "علاء الأسواني" للمحاكمة العسكرية

الفيفا يدرس زيادة المشاركين في مونديال 2022 إلى 48 منتخبا.. وقطر في ورطة

ألبومات الصور

بالصور.. أهالى غمرة يكشفون حقيقة أشباح قصر السكاكينى

قلعة قايتباى تستقبل 200 من أسر شهداء شمال سيناء (صور)

بالصور.. "أوقاف الإسكندرية" تنظم 110 أمسيات دينية

محافظ السويس يوزع شقق سكنية على الحالات الخاصة (صور)

رياضة

زيدان يقود أول تدريباته مع ريال مدريد بعد عودته لمنصب المدير الفني

الاتحاد الدولي لليد يطلب تحديد موعد لتوقيع عقد مونديال مصر 2021

أبو ريدة: مصر جاهزة لاستضافة النسخة الاستثنائية من أمم أفريقيا

نجم الساعة

آمنة نصير: رفض «كبار العلماء» تمثيل المرأة في عضويتها طعن في نتاج الأزهر (حوار)

الأكثر قراءة

تجديد حبس منى الغضبان لاتهامها بالظهور في فيديو إباحي

القبض على سيدتين لظهورهما فى فيديوهات عنتيل المحلة الجديد

بلاغ يطالب بإحالة "علاء الأسواني" للمحاكمة العسكرية

الفيفا يدرس زيادة المشاركين في مونديال 2022 إلى 48 منتخبا.. وقطر في ورطة

ads
كشكول

الثلاثاء.. انطلاق الحملة القومية للقضاء علي الطفيليات المعوية بابتدائى القاهرة

بالصور.." كشكول" في جولة داخل مدرسة النيل المصرية بدمياط

بالصور ... "أماني الفار" تتفقد مدرسة النيل المصرية بدمياط الجديدة

افتتاح مؤتمر المخطوطات والنقوش السامية بجامعة عين شمس

ولي أمر بـ "النيل المصرية": المناهج المتكاملة وارتباط التلاميذ بالمعلمين أبرز الايجابيات

الأمصار

سياسي يمني: قبائل حجور الأمل الأخير في القضاء على الحوثي

المندوب الدائم لمصر فى جنيف: بيانات بعض الدول مكررة وتفتقد للمصداقية

وزير الخارجية البحريني يسخر من "حكايات" نظام قطر

علاقة غير واضحة تجمع هيفاء وهبي ومدير أعمالها

رفضا لسياسة حكم الأمر الواقع.. ألف أستاذ وطالب يتظاهرون بالجزائر

مرايا الابداع

حبائل قمح

هذا ما سأقوله للنحات

ads
منوعات

اكتشاف مقبرة رهبان وأثار أنشطة بشرية تعود لـ38 ألف عام بالصين

سرب من الدجاج يقتل "ثعلب" في فرنسا

انهيار جبال جليدية في تشيلي ينذر بخطر الاحتباس الحرارى

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

4 وصفات طبيعية للتخلص من رائحة العرق

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎