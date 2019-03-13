النيابة تستمع لأقوال حارس في واقعة سرقة مدرسة بالسلام

تستمع نيابة السلام، اليوم الأربعاء، لأقوال حارس مدرسة جمال عبدالناصر التي تم سرقتها.



وكشفت معاينة النيابة أن المتهمين كسروا الجدار الواصل بحمامات المدرسة، وتمكنوا من سرقة الهاردات وأجهزة الكمبيوتر وكاميرات المراقبة وحجرة المدير.



وكانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة السلام أول بلاغًا من مدير المدرسة يفيد بأنه فور وصوله في صباح اليوم الدراسي تفاجئ بوجود كسر وسرقة بالمدرسة.



وبإلانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، فتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.