تشكيل مباراة ليفربول وبايرن ميونخ المتوقع في دوري أبطال أوروبا

يحل الليلة نادي ليفربول الإنجليزي ضيفًا على بايرن ميونيخ الألماني في ملعب أليانز أرينا، في إياب الدور السادس عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.





وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين، قد إنتهت بنتيجة التعادل السلبي، على ملعب الأنفيلد.





وبحسب الموقع الرسمي للويفا، فإن التشكيلة المتوقعة لكل فريق ستكون على الشكل التالي:





بايرن ميونيخ:





نوير – رافينا – شولي – هومليز – ألابا – مارتينيز – تياغو ألكانتارا – غنابري – جايمس رودريغيز – ريبيري – ليفاندوفسكي.





ليفربول:



