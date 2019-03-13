تشكيل مباراة تشيلسي ودينامو كييف الأوكرانى في الدوري الأوروبي اليوم

يحل نادى تشيلسي الإنجليزي ضيفا ثقيلا على منافسه نادى دينامو كييف الأوكرانى مساء غدا الخميس، على الملعب "الأولمبى"، وذلك فى إياب ثمن نهائي بطولة الدوري الأوروبى.





وكان تشيلسي قد حسم لقاء الذهاب الذى أقيم الخميس الماضى فى معقله "ستامفورد بريدج"، بثلاثية نظيفة سجلها بيدرو رودريجيز، ويليان وكالوم هودسون، ليصبح البلوز الأقرب للتواجد فى دور ربع النهائي.





ويسعى الإيطالي ماوريسيو سارى مدرب البلوز دخول المباراة بتشكيل من اللاعبين الاساسيين، لإنهاء اللقاء مبكرا، خوفا من نجاح الفريق الأوكرانى من قلب النتيجة، خاصة وأن المباراة تقام على ملعبه.





وكان تشيلسي قد اقتنص تعادلا قاتلا فى أخر مبارياته فى الدوري الإنجليزي أمام ضيفه نادى وولفرهامبتون بنتيجة 1 – 1، بعدما سجل النجم البلجيكي هدف التعادل للبلوز فى الدقيقة 92 من زمن المباراة.





ومن المتوقع أن يخوض تشيلسي مباراة دينامو كييف بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: كيبا

الدفاع: ماركوس ألونسو ، سيزار أزبيلكويتا ، ديفيد لويز ، روديجر

الوسط: نجولو كانتى ، جورجينيو ، كوفاسيتش