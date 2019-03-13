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الأربعاء 13/مارس/2019 - 01:13 م

الخارجية: على المجتمع الدولي التصدي للإرهاب بكافة أشكاله

الخارجية: على المجتمع
ألفت الكحلي
dostor.org/2551185

شاركت مصر في اجتماعات مجموعة عمل استراتيجية الاتصال والإعلام التابعة للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش، والتي انعقدت، الثلاثاء 12 مارس الجاري بلندن؛ حيث ترأس وفد مصر المستشار أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية.

وأشار حافظ إلى أن مداخلة وفد مصر في الاجتماعات التي عُقدت على مدار يوم جاءت لتؤكد بالأساس على أهمية المرحلة التي يمر بها التحالف الدولي في الوقت الراهن، حيث أن ما تحقق حتى الآن من تقدُم ميداني ضد تنظيم داعش الإرهابي لا ينبغي اعتباره الهدف النهائي في حد ذاته، مؤكدًا أنه ينبغي على المجتمع الدولي مواصلة الجهود من أجل التصدي للإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره دون تمييز، وعدم اختزال المواجهة في تنظيم أو اثنين فقط، حيث أن جميعهم ينبعون من ذات المصدر الأيديولوجي المتطرف.

وفي هذا السياق، أوضح المُتحدث الرسمي أن المعركة ضد الإرهاب هي معركة فكرية في المقام الأول، مشيرًا إلى أن كافة التنظيمات الإرهابية تقع تحت نطاق نفس المظلة الفكرية ويجمعها ذات الأيديولوجية المتطرفة والتي أرستها جماعة الإخوان الإرهابية، ومشددًا على أهمية تكثيف جهود التعاون الدولي لتجفيف منابع تمويل تلك التنظيمات الإرهابية والحدّ من قدرتها على تجنيد عناصر جديدة، وكذا محاسبة كل من يُسهم في ارتكاب تلك الأعمال الإرهابية سواء بالتخطيط لها أو تمويلها، أو توفير السلاح والغطاء السياسي والمنابر الإعلامية المُحرِضة أو الملاذ الآمن لتلك العناصر الإرهابية.

وأكد حافظ أن وفد مصر قدّم خلال الاجتماعات عرضًا للجهود والمساعي الوطنية الرامية للتصدي للأفكار المتطرفة، مشيرًا إلى مبادرة رئيس الجمهورية لتجديد وتقويم الخطاب الديني، فضلًا عن الدور الحيوي الذي تضطلع به المؤسسات الدينية العريقة في مصر في محاربة الفكر المتطرف، وفي مقدمتها الأزهر الشريف، وكذا جهود مرصديّ الأزهر ودار الإفتاء في دحض التفسيرات المغلوطة النابعة من الأيديولوجيا التكفيرية لتلك التنظيمات الإرهابية، وصياغة خطاب مضاد يستند إلى القيم الحقيقية السمحة للإسلام والفهم الصحيح لمبادئه وتشريعاته.

واتصالًا بذلك، شدد حافظ على أهمية تضمين مبادئ التسامح والتعايُش المشترك في الخطاب والرسائل الإعلامية التي توجهها مجموعة الاتصال، منوهًا في هذا الصدد بوثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان خلال الشهر الماضي، وما تضمنته من مبادئ تُرسِخ من قيم السلام والتسامح بين الأجيال القادمة.

وأبرزرئيس وفد مصر أيضًا المقاربة المصرية الشاملة لمواجهة الإرهاب بأبعادها الأمنية والتنموية والفكرية، ضاربًا المثل بما تم تحقيقه من إنجازات في إطار "العملية الشاملة سيناء 2018" على الصعيديّن العسكري والتنموي، وبما يُسهم في استئصال آفة الإرهاب من جذورها، ويُدعم ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها.

وأكد "حافظ" على استعداد مصر لتقديم كافة أوجه الدعم لمجموعة عمل استراتيجية الاتصال ارتكازًا على ما تمتلكه من خبرات في مجال مكافحة الإرهاب، فضلًا عن كونها مقرًا للمؤسسات الدينية العريقة والتي لها جهود ممتدة في مُجابهة الفكر المتطرف وخطاب الكراهية.

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