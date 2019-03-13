تشكيل برشلونة وليون المتوقع اليوم في دوري أبطال أوروبا

يستضيف نادي برشلونة الإسباني الليلة على ملعب كامب نو نادي ليون الفرنسي في إياب الدور السادس عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا، مع العلم مع أن نتيجة مباراة الذهاب، إنتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين في فرنسا.





وبحسب الموقع الرسمي للويفا، فإن التشكيلة المتوقعة لكل فريق، ستكون على الشكل التالي:





برشلونة: شتيغن – سيميدو – بيكيه – لينغلت – ألبا – راكيتيتش – بوسكيتس – أرثور – سيرجيو روبرتو – ميسي – سواريز.





أما ليون:



