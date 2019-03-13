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الأربعاء 13/مارس/2019 - 01:03 م

المجتمعات العمرانية تكشف مفاجأة خاصة بأبراج ساويرس في الشيخ زايد

المهندسة رجاء فؤاد
المهندسة رجاء فؤاد مساعد نائب وزير الإسكان
محمد إبراهيم
dostor.org/2551170

قالت المهندسة رجاء فؤاد مساعد نائب وزير الإسكان لشؤن التخطيط بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن مشروع أبراج مدينة الشيخ زايد، المخصصة لرجل الأعمال نجيب ساويرس والمعروفة بأبراج ساويرس بزايد، حصلت على موافقات الارتفاعات التي أعلن عنها منذ عام 2015، مشيرة إلى أن هذا الأمر يعود لنطاق العمل من خلال معامل الاستغلال.

وأوضحت فؤاد في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن معامل الاستغلال يعني أن أي مستثمر صغير كان أو كبير عندما يشتري قطعة أرض 1000 متر على سبيل المثال، يعني ذلك أنه سيصرح له بناء أرضي ودورين على مساحة 500 متر، وهذا يعني ايضا أنه استغل مساحة 1500 متر اذا ما ضربنا مساحة الثلاثة أدوار في 500 متر، موضحة أن معامل الاستغلال يقدر بـ 1.5، وفي حال ما إذا رغب المستفيد تزويد الأدوار، يقوم بتقليل المساحة التي سيبني عليها، على سبيل المثال اشترى 1000 متر ورغب في بناء 5 أدوار مثلا، سيسمح له بالبناء على مساحة 250 متر من أصل المساحة الكلية المقدرة بـ 1000 متر، وخلاصة القول أن معامل الاستغلال في النهاية واحد ويتم العمل وفقا له، وأشارت إلى أن أبراج ساويرس بزايد تم احتساب معامل الاستغلال لها بـ 1.2 فقط، وهو ما يعني عدم الحاق الضرر بمرافق المنطقة، ولا أماكن انتظار السيارات، ولن يكون هناك أي تأثير على الجيران.

ولفتت "فؤاد" إلى أن الهيئة لديها قوانين واضحة تعمل من خلالها، ولن يستطيع أحد ان يقوم بأي شئ مخالف بعيدا عن الهيئة، مشيرة إلى أنه لن يسمح لأحد بهدم فيلته على سبيل المثال، ومن ثم يقوم ببناء برج سكني بدلًا منها، مؤكدة أنه سيتم إزالتها فورا من قبل الهيئة، وفقا لقيود الارتفاع من ناحية، ومن ناحية أخرى أبراج ساويرس حصلت على الموافقات الخاصة بالارتفاعات منذ 2015، وذلك في إطار أننا حسب الاتفاق وقتها جاء الأمر في إطار اننا ننفذ مشروع عالمي يرفع من شأن بلادنا، غير أنه سيضيف قيمة للمكان، متسائلة: هل من المعقول أن نرفض هذا الكلام؟، مردفة: نعمل على رفعة شأن بلادنا.

واختتمت تصريحاتها لـ"الدستور"، بأن أرض أبراج ساويرس بزايد، تم طرحها خلال مزايدة بكراسة شروط، على أن يتقدم أي من يرغب لها، مشيرة إلى أن الأمر لم يكن في الخفاء والجميع كان يعلم وقتها، وتقدم نجيب ساويرس بعرض قيم ومغري ووافق وقتها مجلس إدارة الهيئة على عرضه وبناءا عليه أكملنا معه، وفقا لأننا نعمل على تسريع إجراءات التنمية، متسائلة ماذا سيضر قاطني زايد؟، مردفة: لو استمر العمل بفكر من يريدون البقاء تحت الأرض لن تتقدم مصر، ولا يمكن لنا أن نقبل محاربة التجديد والتطوير.

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