محافظ البحر الأحمر يشهد فعاليات الماراثون الرياضي بالغردقة

شهد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، فعاليات الماراثون الرياضي بمدينة الغردقة في إطار الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة.



وانطلق الماراثون من ميدان الشهيد عبد المنعم رياض بمشاركة 600 طالبة من الغردقة تحت شعار "المرأة المصرية.. أصل الحكاية - نحو امرأة ريادية قيادية متنورة".



وأكد المحافظ - في كلمة ألقاها قبل بدء الماراثون - أهمية مشاركة المرأة في تنمية المجتمع وأن دورها لا يقل أهمية عن دور الرجل، فهي الأم والأخت والزوجة والابنة وقد أوصانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحسن معاملتها..موضحا أن الدولة تهتم كثيرا بالمرأة في شتى المجالات.



ونظم الماراثون المجلس القومي للمرأة بالبحر الأحمر بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة وكلية التربية بالغردقة ومديرية التربية والتعليم.