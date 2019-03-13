سفير القاهرة بأديس أبابا: ننتظر إعلانًا إثيوبيًا لنقل جثامين ضحايا الطائرة المنكوبة لمصر

صرح السفير أسامة عبدالخالق سفير مصر في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أن السفارة المصرية تتابع إجراءات نقل جثامين 6 مصريين ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة، لافتًا إلى أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت نظرًا لطبيعة الحادث.



وأضاف عبدالخالق، في تصريح لـ "الدستور"، أنه لا يمكن القطع بالنسبة للفترة الزمنية التي يستغرقها وصول الجثامين لمصر، متابعًا "ننتظر إعلانًا إثيوبيًا رسميًا محدد" لتحديد ذلك.



ومن المقرر أن تتكفل الخطوط الجوية الإثيوبية بنقل جثامين الضحايا إلى القاهرة، فيما تقوم السفارة المصرية في أديس أبابا باستصدار شهادات الوفاة بالتنسيق مع الجهات الإثيوبية المعنية.