نشر نادي نابولي الإيطالي تغريدة عبر حسابه في وسيلة التواصل الإجتماعي تويتر هنّأ فيها نادي يوفنتوس بعد الإنتصار العريض الذي حققه أمس على أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-0، ليتأهل إلى الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.





وقال نابولي في التغريدة :" أحسنت يا يوفنتوس، أداء رائع الليلة".











