فرج عامر: مواجهة شائعات "الإرهابية" مسئولية الـ100 مليون مواطن

أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن وسائل التواصل الاجتماعى أصبحت أداة تستخدم فى افتعال الأزمات، بل وصل دورها إلى محاولات لهدم دول ومؤسسات.



وأضاف: فوسائل التواصل الاجتماعى تستغلها الجماعات والتنظيمات المعادية وفى مقدمتها جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية فى نشر وخلق أكاذيبهم ضد الدولة من أجل التأثير على ما يتم من إنجازات ومحاولة الشوشرة على ذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعى.



وطالب "عامر" بمواجهة الشائعات التى تروج على مواقع التواصل الاجتماعى والتى تهدم وتخرب بيوتا فأصبحت حروب الجيل الرابع أزمة تواجه الدول، لأن مواقع التواصل الاجتماعى أصبحت منفذا لنشر وبث الشائعات فنجد فيها ما يروج من عمليات للنصب وعمليات غير أخلاقية بالإضافة إلى المعلومات المغلوطة التى أصبحت تروج ليل نهار على هذه المواقع، مؤكدا أننا لا ننكر أن هناك جهودا تقوم بها الحكومة المصرية من أجل مواجهة هذه الشائعات، وأيضا مواجهة ما يروج عليها، ولكن يحتاج الأمر إلى تكثيف الجهود من الشعب المصرى العظيم لمواجهة جميع الشائعات والأكاذيب والسموم التى تبثها جماعة الإخوان الإرهابية ضد مصر وشعبها.



وقال إن مواجهة الشائعات لم تعد مسئولية الحكومة وحدها وإنما أصبحت مسئولية الـ100 مليون مواطن مصرى، مؤكدا أن هذا الشعب العظيم لديه القدرة والكفاءة فى هزيمة جميع الشائعات والأكاذيب والمؤامرات التى تحاك ضد مصر داخليا وخارجيا.