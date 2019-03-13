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اقتصاد
الأربعاء 13/مارس/2019 - 12:54 م

على عيسى: إعادة استغلال استثمارات القطاع العام تخدم الاقتصاد

على عيسى: إعادة استغلال
أسماء إبراهيم
dostor.org/2551150

أكد المهندس علي عيسي، رئيس جمعية رجال الأعمال، أن إعادة استغلال موارد القطاع العام والتى تمثل استثمارات راكدة تخدم الاقتصاد القومي ويعود بالنفع على التنمية الاقتصادية، مضيفًا أن الجمعية تضع كافة إمكانياتها وخبرات أعضائها فى المساهمة فى تطوير شركات قطاع الأعمال العام.

وقال "عيسي" إن قطاع الأعمال العام تعرض لخسائر كبيرة وهو ما تطلب الاستعانة بالدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال ذى الخلفية الاقتصادية، للاستفادة من طاقاته الكبيرة وخبراته العلمية والعملية فى مجال الصناعة.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام بأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين.

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