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سياسي
الأربعاء 13/مارس/2019 - 12:53 م

60 نائبًا يوقعون على مشروع قانون معاقبة مروجى الشائعات

المهندسة فايقة فهيم
المهندسة فايقة فهيم
كريمة أبو زيد
dostor.org/2551149

قالت المهندسة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، صاحبة مشروع قانون معاقبة مروجى الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعى، إنها استطاعت الحصول على توقيع 60 نائبًا على القانون، وسلمته إلى الأمين العام لمجلس النواب، تمهيدًا لمناقشته.

وأكدت المهندسة فايقة فهيم، فى بيان أصدرته، اليوم الأربعاء، أن مشروع قانون معاقبة مروجي الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لاقى قبولًا وترحيبًا كبيرًا من نواب البرلمان، وكانت هناك حالة من التهافت غير المسبوق من أجل التوقيع عليه، فالجميع يرى جيدًا حجم حرب الشائعات التي تتعرض لها مصر، ولم يعد مقبولًا أن نقف صامتين إزاء هذا المخطط، ونترك هذه المواجهة لأجهزة الدولة فقط دون تحرك من جانب نواب الشعب.

ونوهت عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يتكون من 6 مواد، الأولى تضع تعريفًا محددًا للشائعة، والثانية توضح المقصود بالمواد الإعلامية المسيئة، والثالثة تتعلق بالقصد الجنائي لمروج الشائعة، كما نوهت إلى أن عددا من فقهاء القانون والدستوريين راجعوا مواد مشروع القانون وأكدوا تمامًا أنه ليس به أي عوار دستوري.

وأشارت إلى أن حرب الشائعات الموجهة ضد مصر، كتئائب وتنظيمات، تريد إشعال الوضع داخل مصر، وتروج بكثافة لتلك الجرائم عبر صفحات ومواقع نراها على السوشيال ميديا، وهذه الأعمال مخطط لها بعناية، وهدفها الرئيسى زعزعة الاستقرار وإحباط الرأى العام وتشكيك الشعب فى مؤسساته الوطنية والمسئولين.

وشددت على أهمية قيام مؤسسات الدولة بالرصد الدقيق لأكاذيب الخونة والرد بالمعلومات الصحيحة فى الحال.

60 نائبًا يوقعون على مشروع قانون معاقبة مروجى الشائعات
60 نائبًا يوقعون على مشروع قانون معاقبة مروجى الشائعات
60 نائبًا يوقعون على مشروع قانون معاقبة مروجى الشائعات
60 نائبًا يوقعون على مشروع قانون معاقبة مروجى الشائعات
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