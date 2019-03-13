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اقتصاد
الأربعاء 13/مارس/2019 - 12:53 م

محمد عمران: تحول مصر إلى الاقتصاد الأخضر أصبح ضرورة

الدكتور محمد عمران
الدكتور محمد عمران
اكرم عمران
dostor.org/2551148

أكد الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن التحول إلى الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة لم يصبح خيارًا بل ضرورة.

وأضاف أن التوافق مع مبادئ الاستدامة هو أحد سبل زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية في شرايين الاقتصاد المصرى، وهو ما يتطلب من المؤسسات المالية المصرية دمج مبادئ الساتدامة في نظم التشغيل والاستثمار والإدارة بها وتحولها إلى ثقافة وممارسة يومية وإحدى أدوات اتخاذ القرارات داخل تلك المؤسسات.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن أحد أهم الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها الهيئة من خلال استراتيجيتها الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية 2018-2022 هو المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وهو أحد أهم المحاور التي تعمل إدارة الهيئة على تحقيقها خلال الفترة القادمة، وفي سبيل ذلك فقد أنشأت الهيئة وحدة متخصصة في الاستدامة وانضمت إلى مبادرة الأمم المتحدة كأحد الجهات الداعمة وفي طريقها للانضمام إلى منتدى التأمين المستدام SIF والذي يضم حوالي 23 دولة، لتكون ثاني دولة عربية في هذا المنتدى.

وأوضح عمران أن الهيئة لديها استراتيجية واضحة الأهداف ولديها خطة عمل محددة تعمل على تنفيذها خلال الفترة القادمة، من خلال عدة محاور، منها التوعية بأهمية مبادئ التنمية المستدامة وكيفية دمجها في أنظمة تشغيل المؤسسات المالية حتى تكون ذات جدوى، وكذلك تشجيعها نحو التحول إلى التمويل الأخضر وتبني سياسات الحفاظ على البيئة والحياة الطبيعية النادرة من أجل عالم أفضل.

وأشار إلى أن شهر مارس شوف يشهد تنظيم أول لقاء متخصص في شرح مبادئ الاستدامة في صناعة التأمين لزيادة وعي هذا القطاع ومواكبة التطورات العالمية في هذا الشأن، ثم نبدأ شهر أبريل بالمشاركة في تنظيم أول لقاء لمبادرة PSI أو مبادئ التأمين المستدام التابعة للأمم المتحدة وكافة أطراف صناعة التأمين المصرية لتحديد أجندة الاستدامة لهذا القطاع الحيوي والخطوات اللازمة لتفعيل وتحقيق أهداف الاستدامة.

جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي استضافتها الهيئة بمقرها في القرية الذكية- بالأمس - واستعرض خلالها الخبير المالى الدكتور مارك هال، كبير مستشارى المنظمة الدولية للمراكز المالية للاستدامة FC4S)) مبادرة إنشاء نظام مالي يتبنى التنمية االمستدامة في عملياته، ويضمن تدفق الموارد نحو أنشطة صديقة بالبيئة.

وأكد مارك هال أنه بحلول عام 2020 تكون المنظمة الدولية للمراكز المالية المعنية بالاستدامة انتهت عبر شبكتها المنتشرة بمختلف عواصم العالم من إنشاء منصة ذات قيمة استثمارية تمثل البناء الأساسى للنظام المالى القائم على الاستدامة في عملياته، وتحظى بالثقة من جانب صانعى السياسات ومتخذى القرارات الأستثمارية في العالم.

وتضمنت فعاليات الحلقة النقاشية التعريف بالمنظمة الدولية للمراكز المالية للاستدامة والتي تمثل شراكة بين المراكز المالية الدولية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتم تدشينها فى اجتماع بالدار البيضاء –المغرب- برئاسة كل من مركز الدار البيضاء المالى ووزارة البيئة الإيطالية فى سبتمبر 2017، ويصل عدد أعضائها لأكثر من عشرين مركز مالي دولي عضو فى تلك المنظمة في اقل من 18 شهرا.

كما جرى مناقشة الدكتور مارك في المقترحات والأولويات التي من الممكن أن يستخدمها جميع أصحاب المصلحة في القطاع المالي غير المصرفي لوضع خارطة طريق لإنشاء مركز مالى إقليمي بالقاهرة، بعد أن تم إعلان مركزين ماليين في إفريقيا، مما يؤدي في النهاية إلى تحقيق الاتساق بين السياسات المالية والاستثمارية بين العواصم المختلفة، والمراكز المالية، والحكومات، والبنوك المركزية، والهيئات الرقابية، والمشاركين من القطاع المالي الخاص، لاتخاذ خطوات جادة ومتقدمة نحو تفعيل التمويل الأخضر والمستدام (Green and Sustainable Finance).

وقال عمران إن الهيئة تسعى إلى توطين مبادئ الاستدامة داخل القطاع المالى غير المصرفي بشكل متدرج، وتوعية الشركات والجهات العاملة بالقطاع بأهمية الاستدامة وأثرها الإيجابي على النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، وأن جهود الهيئة في التوعية بالتنمية المستدامة وتنفيذ سلسلة تثقيفية عن التنمية المستدامة تنطلق من سعي الهيئة للمساهمة في تدشين مركز مالى إقليمي للتنمية المستدامة يحتضنه القطاع المالى غير المصرفي في مصر ويخدم القارة الإفريقية ويكون بوابة الاستثمار الأخضر في إفريقيا، حيث بلغت الاستثمارات العالمية المخصصة للتنمية المستدامة في العام الماضى ما يقرب من 70 تريليون دولار أمريكى، بعد أن تضاعفت تلك الاستثمارات إلى أربعة عشر ضعفًا خلال الفترة من 2013-2017.

وأضاف رئيس الهيئة أن الدولة المصرية أخذت أمور الاستدامة بجدية تامة وطبقته على أرض الواقع وجعلت من العاصمة الإدارية الجديدة بداية لجيل جديد من المدن الخضراء -والذكية - في مصر وهو ما توافق مع أهمية مبادرات الأمم المتحدة في شأن المدن المستدامة.

كما نوه بالدور الحيوى الذى يلعبه القطاع المالى غير المصرفي في تعبئة المدخرات، والتوظيف الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودَّعمَ ذلك الدور ما استحدثته أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والتى صدرت فى نوفمبر من 2018 من إدارة تمويل خضراء لتوفير التمويل للمشروعات الصديقة للبيئة وتشجيع التويع فى الاقتصاد الأخضر وجذب الاستثمارات الأجنبية الراغبة فى إنشاء مشروعات لتوطينها فى الاقتصاد المصرى فى المتاطق الواعدة فى نطاق العاصمة الإدارية الجديدة والمنطقة الصناعية لمحور قناة السويس.

وتابع: وفى مقدمتها المشروعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة والتكيف مع المتغيرات المناخية وكذلك مشروعات التحكم فى التلوث ومنعه، بالإضافة إلى مشروعات المبانى الخضراء ووسائل النقل بالكهرباء واستخدام الطاقة بكفاءة.

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