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الثقافة
الأربعاء 13/مارس/2019 - 12:52 م

غدًا.. مصر تشارك لأول مرة في معرض باريس الدولي للكتاب

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أ ش أ
dostor.org/2551145

تشارك مصر ممثلة في وزارة الثقافة، لأول مرة، في معرض باريس الدولي للكتاب، والذي تبدأ فعالياته غدا الخميس، ويستمر حتى الاثنين المقبل، بمناسبة العام الثقافي المصري الفرنسي.

وقال مدير المركز القومي للترجمة الدكتور أنور مغيث- في تصريح اليوم الأربعاء- إن مصر تشارك من خلال قطاعات مختلفة من وزارة الثقافة "المركز القومي للترجمة، وهيئة الكتاب، ودار الكتب، وصندوق التنمية الثقافية"، وسوف يشهد الجناح عددا كبيرا من الفعاليات الثقافية مثل الندوات وحفلات التوقيع.

وأضاف أن "المشاركة في معرض باريس مهمة للغاية فهو معرض مفتوح للجمهور؛ حيث يمكن من خلاله الاطلاع على أحدث إصداراتنا، كما يتم التواصل أيضا مع عدد من دور النشر الفرنسية للحصول على حقوق الملكية الفكرية لإصدارات جديده للمركز، وأيضا نسعى إلى دفع خطة المركز الطموحة التي تتمثل في مشروع الترجمة العكسية من العربية إلى الفرنسية من خلال مشاركتنا في المعرض والاتفاق مع مجموعة من دور النشر".

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