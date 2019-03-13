وكيل القوى العاملة بالقليوبية: توفير 194 فرصة عمل فى شركات خاصة

أكد فتحي دسوقي، وكيل وزارة القوى العاملة بالقليوبية، قبول طلبات راغبى العمل على 194 فرصة عمل للذكور والإناث فى 5 منشآت بأجر يتراوح من 1200 إلى 2500 جنيه.



وأضاف "دسوقي"، فى تصريحات صحفية، أن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة، موضحا أن الفرص تتمثل فى 12 فرصة بشركة "إيجي قطن" لتصنيع الملابس و83 فرصة بـالمتحدون لصناعة الملابس 27 بالثلاثية تكس و60 بالمؤسسة الوطنية المصرية للتنمية و12 بمخبر الرفاعي.



وأضاف أن المهن المطلوبة تشمل عمال تشطيب وأوفر، وتعبئة، ومساعد قص، ومحاسب، وعمال سنجر، واورلية، وفرش القص، وعمال خدمات، ومكواة، وعمالة مساعدة، ومسؤول علاقات خارجية، وبائع، واستيوارد، وعمال أسانسير، وهناك مهن لا تشترط مؤهلا، وأخرى دبلوم صنايع وتجارة ومؤهل متوسط وعالٍ، موضحا أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيا وأنه يتم متابعة التعيين مع المنشآت طبقا لتعليمات وزير القوى العاملة أولا بأول وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريا بفرص العمل التي تم تعيينها.



وقال إن الطلبات تقدم من اليوم الأربعاء وحتى استيفاء العدد المطلوب، وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر ما عدا الجمعة والسبت، إلى إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بالقليوبية "بنها، كورنيش النيل، الفلل"، بجوار ديوان عام المحافظة أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل سكن الراغبين في العمل تسهيلا عليهم.