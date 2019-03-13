تدريبات تأهيلية لـ "ثلاثي" الأهلي قبل مواجهة شبيبة الساورة

أدى وليد سليمان نجم النادي الأهلي، تدريبات بدنية وتأهيلية مكثفة على هامش مران اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.



ويواصل اللاعب أداء البرنامج التأهيلي الخاص به للتخلص من الإصابة التي لحقت به مؤخرا، ويعاني "سليمان" من جزع في الرباط الداخلي للركبة تعرض لها في مباراة شبيبة الساورة في شهر يناير الماضي، وخاض تدريبات مكثفة اليوم الأربعاء تحت قيادة حسين عبد الدايم مساعد مخطط أحمال الفريق.



وواصل محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، أداء تدريباته التأهيلية في الجيم، ويعاني الشناوي من الإصابة بالتواء في الأنكل تعرض له في مباراة الأهلي الأخيرة أمام فيتا كلوب ولم يستكمل المباراة.



وخاض سعد سمير مدافع الفريق، تدريبات تأهيلية وبدنية على هامش المران تحت إشراف اليخاندرو مدرب أحمال الفريق، وذلك في إطار برنامج محدد للاعب.



وحرص البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني السابق للأهلي على التواجد في المران، لدعم ومؤازرة الفريق قبل المباراة المهمة والمرتقبة أمام شبيبة الساورة الجزائري.



ويستعد الأهلي لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري يوم السبت المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب في إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.